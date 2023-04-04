(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for NW Worth and NE Nodaway counties until 7:15 p.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHWESTERN WORTH COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
NORTHEASTERN NODAWAY COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
* UNTIL 715 PM CDT.
* AT 648 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER MARYVILLE, MOVING NORTHEAST AT 70 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
MARYVILLE, HOPKINS, ATHELSTAN, SHERIDAN, PARNELL AND PICKERING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.