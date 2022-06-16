THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... WESTERN FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA... OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA... SOUTHEASTERN CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 1030 PM CDT.
* AT 950 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 3 MILES SOUTH OF TABOR TO 5 MILES SOUTHWEST OF UNION TO 2 MILES WEST OF UNADILLA, MOVING SOUTHEAST AT 35 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND NICKEL SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* SEVERE THUNDERSTORMS WILL BE NEAR... SIDNEY AROUND 1000 PM CDT. NEBRASKA CITY AROUND 1005 PM CDT. OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THESE SEVERE THUNDERSTORMS INCLUDE LORTON, HAMBURG, TALMAGE, RIVERTON AND JULIAN. THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 20.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.