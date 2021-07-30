(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe Thunderstorm Warrning for Montgomery, Mills and Page counties.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR MONTGOMERY COUNTY, NORTHEASTERN MILLS COUNTY, AND NORTHERN PAGE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 915 PM CDT.
* AT 841 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR GRISWOLD TO 5 MILES NORTHEAST OF EMERSON, MOVING SOUTHEAST AT 45 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* SEVERE THUNDERSTORMS WILL BE NEAR...
EMERSON AROUND 845 PM CDT.
RED OAK AND ELLIOTT AROUND 850 PM CDT.
STANTON AROUND 855 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THESE SEVERE THUNDERSTORMS INCLUDE ESSEX AND VILLISCA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.