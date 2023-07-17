...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 930 AM CDT FOR WESTERN PAGE COUNTY...
AT 903 AM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER ESSEX, OR 14 MILES SOUTH OF RED OAK, MOVING SOUTHEAST AT 40 MPH.
HAZARD...QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... SHENANDOAH, ESSEX, COIN, YORKTOWN, NORTHBORO AND PIERCE RECREATION AREA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.