National Weather Service logo

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... WESTERN UNION COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA... SOUTHEASTERN ADAMS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA... NORTHERN RINGGOLD COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA... NORTHEASTERN TAYLOR COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

*UNTIL 645 AM CDT.

* AT 614 AM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR CRESTON MUNICIPAL AIRPORT, OR 5 MILES SOUTHWEST OF CRESTON, MOVING SOUTHEAST AT 50 MPH.

HAZARD...QUARTER SIZE HAIL.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... CRESTON, MOUNT AYR, CLEARFIELD, DIAGONAL, TINGLEY, CROMWELL, ARISPE, SHANNON CITY, KENT, ELLSTON, BENTON, MALOY, DELPHOS, BEACONSFIELD, CRESTON MUNICIPAL AIRPORT AND MT AYR MUNICIPAL AIRPORT.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.

Thank you for reading kmaland.com

At KMA, we attempt to be accurate in our reporting. If you see a typo or mistake in a story, please contact us by emailing kmaradio@kmaland.com.