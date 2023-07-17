THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... WESTERN UNION COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA... SOUTHEASTERN ADAMS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA... NORTHERN RINGGOLD COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA... NORTHEASTERN TAYLOR COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
*UNTIL 645 AM CDT.
* AT 614 AM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR CRESTON MUNICIPAL AIRPORT, OR 5 MILES SOUTHWEST OF CRESTON, MOVING SOUTHEAST AT 50 MPH.
HAZARD...QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... CRESTON, MOUNT AYR, CLEARFIELD, DIAGONAL, TINGLEY, CROMWELL, ARISPE, SHANNON CITY, KENT, ELLSTON, BENTON, MALOY, DELPHOS, BEACONSFIELD, CRESTON MUNICIPAL AIRPORT AND MT AYR MUNICIPAL AIRPORT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.