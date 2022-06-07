THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTH CENTRAL ATCHISON COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI... NORTHWESTERN HOLT COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
* UNTIL 945 PM CDT.
* AT 854 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 7 MILES NORTHWEST OF CRAIG, OR 13 MILES NORTHEAST OF FALLS CITY, MOVING SOUTHEAST AT 20 MPH.
HAZARD...PING PONG BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... MOUND CITY, CRAIG, BIG LAKE, FORTESCUE, BIGELOW, CORNING AND INDIAN CAVE STATE PARK. THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 83 AND 104.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... PREPARE IMMEDIATELY FOR LARGE HAIL AND DEADLY CLOUD TO GROUND LIGHTNING. SEEK SHELTER INSIDE A WELL-BUILT STRUCTURE. STAY AWAY FROM WINDOWS.