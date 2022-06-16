THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... NORTHWESTERN DONIPHAN COUNTY IN NORTHEASTERN KANSAS... EASTERN ATCHISON COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI... HOLT COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI... NODAWAY COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI... NORTHWESTERN ANDREW COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
* UNTIL 1245 AM CDT.
* AT 1156 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 6 MILES NORTH OF TARKIO TO CRAIG TO SALEM, MOVING SOUTHEAST AT 30 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... MARYVILLE, MOUND CITY, HIGHLAND, OREGON, BURLINGTON JUNCTION, HOPKINS, MAITLAND, SKIDMORE, FOREST CITY, CRAIG, FILLMORE, WHITE CLOUD, BARNARD, BOLCKOW, GRAHAM, CLEARMONT, ELMO, PICKERING, BIG LAKE AND ROSENDALE. THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 66 AND 94.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.