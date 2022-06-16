THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHERN ATCHISON COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI... NORTHWESTERN HOLT COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI... WEST CENTRAL NODAWAY COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
* UNTIL MIDNIGHT CDT.
* AT 1119 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER NEMAHA, OR 9 MILES EAST OF AUBURN, MOVING EAST AT 45 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND NICKEL SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... TARKIO, MOUND CITY, ROCK PORT, FAIRFAX, BURLINGTON JUNCTION, CRAIG, QUITMAN, BIGELOW, CORNING, INDIAN CAVE STATE PARK AND PHELPS CITY. THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 82 AND 115.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.