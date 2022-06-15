THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
WESTERN GREENE COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA... GUTHRIE COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA... AUDUBON COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA... SOUTHEASTERN CARROLL COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA...
* UNTIL 145 AM CDT.
* AT 103 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 9 MILES EAST OF MANNING TO AUDUBON TO 8 MILES NORTH OF ATLANTIC, MOVING NORTHEAST AT 45 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND NICKEL SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... JEFFERSON, AUDUBON, GUTHRIE CENTER, COON RAPIDS, LAKE PANORAMA, EXIRA, SCRANTON, BAYARD, CHURDAN, TEMPLETON, BAGLEY, DEDHAM, BRAYTON, WILLEY, RALSTON, GRAY, AUDUBON COUNTY AIRPORT AND SPRINGBROOK STATE PARK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.