...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1015 PM CDT FOR GREENE...GUTHRIE...AUDUBON...SOUTHEASTERN SAC...SOUTHWESTERN CALHOUN...EASTERN CRAWFORD...CARROLL...SOUTHWESTERN BOONE AND NORTHWESTERN DALLAS COUNTIES...
AT 933 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM AUBURN TO SWAN LAKE STATE PARK TO MANILLA, MOVING SOUTHEAST AT 45 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... CARROLL, DENISON, PERRY, JEFFERSON, AUDUBON, GUTHRIE CENTER, LAKE CITY, MANNING, COON RAPIDS, GLIDDEN, LAKE VIEW, PANORA, BLACK HAWK LAKE, LAKE PANORAMA, EXIRA, GRAND JUNCTION, WALL LAKE, ADAIR, MANILLA AND SCRANTON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR WEST CENTRAL IOWA. FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.