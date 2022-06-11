THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... NORTHERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA... CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 630 PM CDT.
* AT 536 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER WEEPING WATER, OR 18 MILES SOUTH OF GRETNA, MOVING SOUTHEAST AT 30 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. THIS STORM DOES HAVE A HISTORY OF PRODUCING QUARTER SIZED HAIL. IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR... AVOCA AROUND 550 PM CDT. NEHAWKA AROUND 555 PM CDT. OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE UNION, DUNBAR AND NEBRASKA CITY. THIS INCLUDES INTERSTATE 80 IN NEBRASKA BETWEEN MILE MARKERS 418 AND 420. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTHWESTERN IOWA...AND SOUTHEASTERN AND EAST CENTRAL NEBRASKA. FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.