(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for parts of Cass and Sarpy counties in southeast Nebraska until 2:45 p.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... CENTRAL SARPY COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA... CENTRAL CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 245 PM CDT.
* AT 159 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 5 MILES NORTHEAST OF WEEPING WATER, OR 15 MILES SOUTHWEST OF OFFUTT AFB, MOVING NORTH AT 20 MPH.
* HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.
* SOURCE...RADAR INDICATED.
* IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... LOUISVILLE, CEDAR CREEK, SPRINGFIELD, PAPILLION, WALNUT CREEK RECREATION AREA AND PRAIRIE QUEEN RECREATION AREA. THIS INCLUDES INTERSTATE 80 IN NEBRASKA NEAR MILE MARKER 439.
* PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.