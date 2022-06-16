THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
CENTRAL LANCASTER COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA... NORTHEASTERN SEWARD COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA... NORTHWESTERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA... SOUTHWESTERN CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 1000 PM CDT.
* AT 921 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 3 MILES NORTH OF PLEASANT DALE, OR 9 MILES SOUTHEAST OF SEWARD, MOVING EAST AT 35 MPH.
HAZARD...GOLF BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR... MALCOLM AND EMERALD AROUND 930 PM CDT. LINCOLN AIRPORT AND PIONEERS PARK AROUND 935 PM CDT. OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE LINCOLN, HOLMES LAKE PARK, WALTON, WAVERLY AND EAGLE. THIS INCLUDES INTERSTATE 80 IN NEBRASKA BETWEEN MILE MARKERS 385 AND 418.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.