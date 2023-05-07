(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for parts of Crawford and Carroll counties until 1:30 p.m. Sunday.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... SOUTHEASTERN SAC COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA... SOUTHWESTERN CALHOUN COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA... CENTRAL CRAWFORD COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA... CARROLL COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA...
* UNTIL 130 PM CDT.
* AT 1245 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER DENISON MUNICIPAL AIRPORT, OR NEAR DENISON, MOVING EAST AT 50 MPH. HAZARD...QUARTER SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR... MANILLA AROUND 1250 PM CDT. DELOIT AROUND 1255 PM CDT. VAIL AROUND 100 PM CDT. WESTSIDE AROUND 105 PM CDT. OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE ARCADIA, HALBUR, BREDA, CARROLL, SWAN LAKE STATE PARK, ARTHUR N NEU AIRPORT, GLIDDEN AND LIDDERDALE.
* PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. LARGE HAIL AND DAMAGING WINDS AND CONTINUOUS CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM. MOVE INDOORS IMMEDIATELY. LIGHTNING IS ONE OF NATURE'S LEADING KILLERS. REMEMBER, IF YOU CAN HEAR THUNDER, YOU ARE CLOSE ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING.