THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHWESTERN FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA... SOUTHWESTERN MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA... NORTH CENTRAL OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA... CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 1000 PM CDT.
* AT 924 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR WEEPING WATER, OR 17 MILES SOUTH OF GRETNA, MOVING EAST AT 60 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR... NEHAWKA AROUND 935 PM CDT. PLATTSMOUTH, MURRAY, UNION AND BEAVER LAKE AROUND 940 PM CDT. OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE PACIFIC JUNCTION, GLENWOOD, TABOR, MALVERN AND RANDOLPH. THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 24 AND 37.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.