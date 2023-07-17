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THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... EAST CENTRAL HARRISON COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA... SOUTHERN SHELBY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

* UNTIL 800 AM CDT.

* AT 714 AM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 5 MILES WEST OF PANAMA, OR 13 MILES WEST OF HARLAN, MOVING EAST AT 55 MPH.

HAZARD...QUARTER SIZE HAIL.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED.

* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR... HARLAN AROUND 730 AM CDT.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.

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