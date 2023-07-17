THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... EAST CENTRAL HARRISON COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA... SOUTHERN SHELBY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 800 AM CDT.
* AT 714 AM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 5 MILES WEST OF PANAMA, OR 13 MILES WEST OF HARLAN, MOVING EAST AT 55 MPH.
HAZARD...QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR... HARLAN AROUND 730 AM CDT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.