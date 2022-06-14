THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHWESTERN JOHNSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA... CENTRAL GAGE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 815 PM CDT.
* AT 733 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 3 MILES EAST OF HARBINE, OR 9 MILES SOUTHWEST OF BEATRICE, MOVING NORTHEAST AT 30 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... BEATRICE, HOLMESVILLE, PICKRELL, FILLEY AND ADAMS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.