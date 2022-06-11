THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... NORTHERN JOHNSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA... NORTHWESTERN NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA... OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA... SOUTHWESTERN CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 700 PM CDT.
* AT 611 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR SYRACUSE, OR 17 MILES WEST OF NEBRASKA CITY, MOVING SOUTH AT 40 MPH.
HAZARD...PING PONG BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED. THIS STORM HAS A HISTORY OF PRODUCING QUARTER SIZED HAIL.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR... SYRACUSE AROUND 615 PM CDT. LORTON AROUND 625 PM CDT. COOK AROUND 630 PM CDT. OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE TALMAGE, BROCK AND JOHNSON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTHEASTERN NEBRASKA. REMAIN ALERT FOR A POSSIBLE TORNADO! TORNADOES CAN DEVELOP QUICKLY FROM SEVERE THUNDERSTORMS. IF YOU SPOT A TORNADO GO AT ONCE INTO THE BASEMENT OR SMALL CENTRAL ROOM IN A STURDY STRUCTURE. FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.