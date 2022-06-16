THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHERN JOHNSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA... NORTHWESTERN PAWNEE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA... NORTHEASTERN GAGE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 1230 AM CDT.
* AT 1153 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 5 MILES SOUTHWEST OF ADAMS, OR 12 MILES NORTHEAST OF BEATRICE, MOVING SOUTHEAST AT 40 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR... FILLEY AROUND 1205 AM CDT. VIRGINIA AND CRAB ORCHARD AROUND 1210 AM CDT. OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE LEWISTON, BURCHARD AND ELK CREEK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.