...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 900 PM CDT FOR NORTHERN MILLS AND SOUTHWESTERN POTTAWATTAMIE COUNTIES...
AT 829 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 4 MILES SOUTH OF COUNCIL BLUFFS AIRPORT, OR 6 MILES SOUTHEAST OF COUNCIL BLUFFS, MOVING EAST AT 30 MPH.
HAZARD...PING PONG BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...PUBLIC.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... TREYNOR, SILVER CITY, CARSON, MACEDONIA AND HENDERSON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.