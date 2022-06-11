THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... NORTHWESTERN MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA... NORTHEASTERN SARPY COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
* UNTIL 630 PM CDT.
* AT 524 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 3 MILES NORTH OF BENNINGTON, MOVING SOUTHEAST AT 30 MPH.
HAZARD...PING PONG BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR... OMAHA AND FLANAGAN LAKE AROUND 535 PM CDT. STANDING BEAR LAKE AROUND 540 PM CDT. OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE BOYS TOWN, BENSON, AKSARBEN, FLORENCE, RALSTON, LA VISTA, CARTER LAKE, MIDTOWN, EPPLEY AIRFIELD, COUNCIL BLUFFS, PAPILLION, SOUTH OMAHA, BELLEVUE AND OFFUTT AFB. PEOPLE ATTENDING WESTFAIR FAIRGROUND & AMPHITHEATER SHOULD SEEK SAFE SHELTER IMMEDIATELY!
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS... INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 42 AND 63. INTERSTATE 80 IN IOWA BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 11. INTERSTATE 80 IN NEBRASKA BETWEEN MILE MARKERS 439 AND 454.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTHWESTERN IOWA...AND SOUTHEASTERN AND EAST CENTRAL NEBRASKA. FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.