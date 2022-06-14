THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
CENTRAL MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 915 PM CDT.
* AT 834 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 3 MILES NORTHEAST OF BEAVER LAKE, OR 12 MILES SOUTHEAST OF OFFUTT AFB, MOVING NORTHEAST AT 35 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR... PACIFIC JUNCTION AROUND 840 PM CDT. GLENWOOD AROUND 850 PM CDT. OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE MALVERN, SILVER CITY, HASTINGS AND HENDERSON. THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 25 AND 32.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD TO FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.