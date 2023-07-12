THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHWESTERN MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA... WESTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA... HARRISON COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA... NORTHEASTERN LANCASTER COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA... DOUGLAS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...SARPY COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA... CENTRAL CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 615 AM CDT.
* AT 518 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 5 MILES WEST OF WINNEBAGO TO 4 MILES NORTH OF SNYDER TO 2 MILES NORTHEAST OF PLATTE CENTER, MOVING SOUTHEAST AT 80 MPH.
HAZARD...70 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. DAMAGE IS LIKELY TO MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.
* SEVERE THUNDERSTORMS WILL BE NEAR... SCRIBNER, SNYDER AND MACY AROUND 525 AM CDT. HOOPER AROUND 530 AM CDT. DECATUR AND NICKERSON AROUND 535 AM CDT. OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THESE SEVERE THUNDERSTORMS INCLUDE FREMONT, ARLINGTON, INGLEWOOD, OCTAVIA, ABIE, VALLEY, KENNARD, BLENCOE, BRUNO, BENNINGTON, ELKHORN, WATERLOO, PISGAH, LITTLE SIOUX, OMAHA, BOYS TOWN, MILLARD, VALPARAISO, MONDAMIN, WESTON, STANDING BEAR LAKE, FLANAGAN LAKE, ZORINSKY LAKE, RALSTON, LA VISTA, CARTER LAKE, LOGAN, WOODBINE, CERESCO, MAGNOLIA, DAVEY, AKSARBEN AND MIDTOWN. PEOPLE ATTENDING WESTFAIR AMPHITHEATER SHOULD SEEK SAFE SHELTER IMMEDIATELY! THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS... INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 32 AND 125. INTERSTATE 80 IN IOWA BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 31. INTERSTATE 80 IN NEBRASKA BETWEEN MILE MARKERS 409 AND 454.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.