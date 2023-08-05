THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... WESTERN MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA... EASTERN SARPY COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA... EASTERN CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL MIDNIGHT CDT.
* AT 1133 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR OFFUTT AFB TO 5 MILES NORTHWEST OF MURRAY TO 3 MILES NORTH OF WEEPING WATER, MOVING SOUTHEAST AT 30 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... BELLEVUE, PAPILLION, OFFUTT AFB, PLATTSMOUTH, SPRINGFIELD, LOUISVILLE, WEEPING WATER, PACIFIC JUNCTION, MURRAY, CEDAR CREEK, NEHAWKA, BEAVER LAKE, WALNUT CREEK RECREATION AREA, MANLEY, LOUISVILLE STATE RECREATION AREA, AND CAMP MAHA. PEOPLE ATTENDING SARPY COUNTY FAIRGROUNDS SHOULD SEEK SAFE SHELTER IMMEDIATELY! THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 29 AND 39.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.