THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... MONTGOMERY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA... EASTERN MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 1000 PM CDT.
* AT 853 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR HENDERSON TO 3 MILES SOUTHWEST OF MALVERN, MOVING EAST AT 35 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* SEVERE THUNDERSTORMS WILL BE NEAR... MACEDONIA AND HENDERSON AROUND 900 PM CDT. OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THESE SEVERE THUNDERSTORMS INCLUDE EMERSON, ELLIOTT, RED OAK, GRANT, STANTON AND VILLISCA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.