THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... WESTERN MONTGOMERY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA... NORTHEASTERN MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA... SOUTH CENTRAL POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 915 AM CDT.
* AT 836 AM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 4 MILES SOUTHEAST OF COUNCIL BLUFFS AIRPORT, OR 8 MILES EAST OF COUNCIL BLUFFS, MOVING SOUTHEAST AT 50 MPH.
HAZARD...HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR... TREYNOR AROUND 840 AM CDT. SILVER CITY AROUND 845 AM CDT. MACEDONIA, HENDERSON AND HASTINGS AROUND 855 AM CDT. OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE EMERSON AND RED OAK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.