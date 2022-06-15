THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... NORTHERN MONTGOMERY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA... NORTHEASTERN MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA... SOUTHEASTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 115 AM CDT.
* AT 1240 AM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR CARSON, OR 17 MILES NORTHWEST OF RED OAK, MOVING EAST AT 55 MPH.
HAZARD...70 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. WIND DAMAGE IS ALSO LIKELY TO MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL REMAIN OVER MAINLY RURAL AREAS OF NORTHERN MONTGOMERY, NORTHEASTERN MILLS AND SOUTHEASTERN POTTAWATTAMIE COUNTIES, INCLUDING THE FOLLOWING LOCATIONS... BOTNA BEND PARK, OLD TOWN PARK AND FARM CREEK PUBLIC WILDLIFE AREA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.