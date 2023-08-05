THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHWESTERN NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA... NORTHWESTERN RICHARDSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA... PAWNEE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 1145 PM CDT.
* AT 1102 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 3 MILES EAST OF TECUMSEH TO 4 MILES SOUTHWEST OF ELK CREEK TO NEAR BURCHARD, MOVING EAST AT 30 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... AUBURN, TECUMSEH, PAWNEE CITY, HUMBOLDT, JOHNSON, TABLE ROCK, STELLA, DU BOIS, DAWSON, ELK CREEK, BURCHARD, LEWISTON, STEINAUER, THE HIGHWAY 62 AND 105 JUNCTION, HOWE, AND KIRKMANS COVE RECREATION AREA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.