THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHWESTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA... WESTERN HARRISON COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA... SOUTHERN BURT COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA... WASHINGTON COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA... CENTRAL DODGE COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
* UNTIL 300 AM CDT.
* AT 212 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 6 MILES WEST OF OAKLAND TO 2 MILES NORTHWEST OF NICKERSON TO 4 MILES NORTHWEST OF COLON, MOVING EAST AT 55 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* SEVERE THUNDERSTORMS WILL BE NEAR... WOODCLIFF AROUND 220 AM CDT. ARLINGTON, MEAD, CRAIG AND LESHARA AROUND 225 AM CDT. VALLEY, YUTAN AND KENNARD AROUND 230 AM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THESE SEVERE THUNDERSTORMS INCLUDE BLAIR, TEKAMAH, BENNINGTON, ELKHORN, WATERLOO, HERMAN, OMAHA, GRETNA, FORT CALHOUN, ZORINSKY LAKE, FLANAGAN LAKE, STANDING BEAR LAKE, BOYS TOWN, MILLARD, MONDAMIN, MODALE, LITTLE SIOUX, CHALCO, PRAIRIE QUEEN RECREATION AREA, WEHRSPANN LAKE, FLORENCE, PAPILLION, RALSTON, LA VISTA, AKSARBEN, WALNUT CREEK RECREATION AREA, MIDTOWN, BENSON, BELLEVUE, CARTER LAKE, MISSOURI VALLEY AND SOUTH OMAHA.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS... INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 61 AND 99. INTERSTATE 80 IN NEBRASKA BETWEEN MILE MARKERS 437 AND 450.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.