THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... SOUTHWESTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA... EASTERN DOUGLAS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
* UNTIL 815 AM CDT.
* AT 747 AM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER NORTHEASTERN OMAHA, MOVING SOUTHEAST AT 45 MPH.
HAZARD...QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR... CARTER LAKE AND EPPLEY AIRFIELD AROUND 755 AM CDT. COUNCIL BLUFFS AND SOUTH OMAHA AROUND 800 AM CDT. THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS... INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 43 AND 56. INTERSTATE 80 IN IOWA BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 5. INTERSTATE 80 IN NEBRASKA BETWEEN MILE MARKERS 452 AND 454.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.