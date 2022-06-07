THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHWESTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA... NORTHERN SARPY COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA... DOUGLAS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA... EAST CENTRAL SAUNDERS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
* UNTIL 945 PM CDT.
* AT 856 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER ELKHORN, MOVING EAST AT 35 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR... ZORINSKY LAKE AND FLANAGAN LAKE AROUND 900 PM CDT. BENNINGTON, BOYS TOWN, MILLARD, STANDING BEAR LAKE, CHALCO, WEHRSPANN LAKE AND PRAIRIE QUEEN RECREATION AREA AROUND 905 PM CDT. WALNUT CREEK RECREATION AREA AROUND 910 PM CDT. RALSTON, LA VISTA, AKSARBEN AND BENSON AROUND 915 PM CDT. OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE MIDTOWN, FLORENCE, CARTER LAKE, EPPLEY AIRFIELD, SOUTH OMAHA, COUNCIL BLUFFS AND CRESCENT. THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS... INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 47 AND 61. INTERSTATE 80 IN IOWA BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 5. INTERSTATE 80 IN NEBRASKA BETWEEN MILE MARKERS 437 AND 454.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.