...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 PM CDT FOR SOUTHWESTERN ADAMS AND WESTERN TAYLOR COUNTIES...
AT 1018 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 9 MILES NORTHWEST OF BEDFORD, MOVING EAST AT 20 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... CORNING, NEW MARKET, GRAVITY, NODAWAY AND CORNING MUNICIPAL AIRPORT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.