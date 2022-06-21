THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHEASTERN WORTH COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI... NORTHWESTERN HARRISON COUNTY IN NORTH CENTRAL MISSOURI...
* UNTIL 715 PM CDT.
* AT 644 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 11 MILES EAST OF IRENA, OR 12 MILES SOUTH OF MOUNT AYR, MOVING EAST AT 20 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... GRANT CITY, IRENA, ALLENDALE AND HATFIELD.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.