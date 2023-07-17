...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 900 AM CDT FOR SOUTHEASTERN MILLS COUNTY...
AT 833 AM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER MALVERN, OR 18 MILES EAST OF OFFUTT AFB, MOVING SOUTHEAST AT 40 MPH.
HAZARD...TWO INCH HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL REMAIN OVER MAINLY RURAL AREAS OF SOUTHEASTERN MILLS COUNTY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.