THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... CENTRAL ATCHISON COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI... NORTHWESTERN HOLT COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
* UNTIL 1115 PM CDT.
* AT 1034 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER AUBURN, OR 23 MILES WEST OF TARKIO, MOVING SOUTHEAST AT 35 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... ROCK PORT, FAIRFAX, CRAIG, WATSON, CORNING, INDIAN CAVE STATE PARK AND PHELPS CITY. THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 88 AND 123.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.