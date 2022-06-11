THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... WESTERN SARPY COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA... SOUTHEASTERN SAUNDERS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA... CENTRAL CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 545 PM CDT.
* AT 505 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 5 MILES SOUTH OF GRETNA, MOVING SOUTHEAST AT 35 MPH.
HAZARD...PING PONG BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...PUBLIC. THIS STORM HAS A HISTORY OF PRODUCING QUARTER SIZED HAIL.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR... SPRINGFIELD AROUND 510 PM CDT. LOUISVILLE, CEDAR CREEK AND MURDOCK AROUND 515 PM CDT. THIS INCLUDES INTERSTATE 80 IN NEBRASKA BETWEEN MILE MARKERS 418 AND 437.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTHEASTERN AND EAST CENTRAL NEBRASKA. FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.