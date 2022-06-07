...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 PM CDT FOR SOUTHWESTERN FREMONT...EAST CENTRAL JOHNSON...NEMAHA AND SOUTHEASTERN OTOE COUNTIES...
AT 1034 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 4 MILES WEST OF BROWNVILLE, OR 5 MILES EAST OF AUBURN, MOVING SOUTHEAST AT 35 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... AUBURN, TECUMSEH, HAMBURG, PERU, JOHNSON, BROCK, JULIAN, THE HIGHWAY 62 AND 105 JUNCTION, DUCK CREEK RECREATION AREA AND WAUBONSIE STATE PARK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.