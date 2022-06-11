THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... EASTERN JOHNSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA... WESTERN NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA... NORTHWESTERN RICHARDSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA... NORTHEASTERN PAWNEE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 745 PM CDT.
* AT 657 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 5 MILES SOUTHWEST OF JOHNSON, OR 5 MILES EAST OF TECUMSEH, MOVING SOUTH AT 40 MPH.
HAZARD...PING PONG BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR... TABLE ROCK AROUND 715 PM CDT. OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE HUMBOLDT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTHEASTERN NEBRASKA. REMAIN ALERT FOR A POSSIBLE TORNADO! TORNADOES CAN DEVELOP QUICKLY FROM SEVERE THUNDERSTORMS. IF YOU SPOT A TORNADO GO AT ONCE INTO THE BASEMENT OR SMALL CENTRAL ROOM IN A STURDY STRUCTURE. FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.