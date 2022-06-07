THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHWESTERN MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA... SOUTHWESTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA... NORTHEASTERN SARPY COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA... EASTERN DOUGLAS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
* UNTIL 830 PM CDT. * AT 751 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER BOYS TOWN, MOVING EAST AT 30 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR... PRAIRIE QUEEN RECREATION AREA AROUND 755 PM CDT. BENSON AND WALNUT CREEK RECREATION AREA AROUND 800 PM CDT. PAPILLION, RALSTON, LA VISTA AND AKSARBEN AROUND 805 PM CDT. MIDTOWN AND FLORENCE AROUND 810 PM CDT. OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE BELLEVUE, OFFUTT AFB, CARTER LAKE, SOUTH OMAHA, EPPLEY AIRFIELD, COUNCIL BLUFFS AND COUNCIL BLUFFS AIRPORT. THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS... INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 42 AND 58. INTERSTATE 80 IN IOWA BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 11. INTERSTATE 80 IN NEBRASKA BETWEEN MILE MARKERS 440 AND 454.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.