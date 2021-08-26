(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for parts of Harrison and Pottawattamie counties.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHERN MONONA COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA...
NORTHWESTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
HARRISON COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
EASTERN BURT COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
WASHINGTON COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
NORTHEASTERN DODGE COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
* UNTIL 715 AM CDT.
* AT 651 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR ONAWA TO NEAR TEKAMAH TO 6 MILES EAST OF NICKERSON, MOVING EAST AT 45 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* SEVERE THUNDERSTORMS WILL BE NEAR...
ONAWA AROUND 655 AM CDT.
BLAIR AND MONDAMIN AROUND 705 AM CDT.
PISGAH AND MOORHEAD AROUND 710 AM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THESE SEVERE THUNDERSTORMS INCLUDE MISSOURI VALLEY, LOGAN, FORT CALHOUN, UTE AND MODALE. THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 71 AND 112.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.