(KMAland) -- Three KMAland counties are in a Severe Thunderstorm Warning until 7:45.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR NORTHEASTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA., SOUTHEASTERN HARRISON COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA AND SOUTHWESTERN SHELBY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA UNTIL 745 PM CDT.
AT 653 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 6 MILES SOUTHWEST
OF PANAMA, OR 13 MILES WEST OF HARLAN, MOVING SOUTHEAST AT 25 MPH.
HAZARD: PING PONG BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE: RADAR INDICATED.
IMPACT: PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.