THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR POTTAWATTAMIE COUNTY AND SHELBY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 1000 AM CDT.
* AT 908 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR DUNLAP TO 5 MILES NORTH OF UNDERWOOD TO BELLEVUE, MOVING EAST AT 60 MPH.
HAZARD...65 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...TRAINED WEATHER SPOTTERS AND AUTOMATED WEATHER SYSTEMS HAVE MEASURED WINDS OF 55 TO 75 MPH WITH THIS STORM. THE STRONGEST WINDS WITHIN THIS WARNING WILL BE OVER SHELBY COUNTY.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* SEVERE THUNDERSTORMS WILL BE NEAR...
MINDEN AND EARLING AROUND 915 AM CDT.
SHELBY AND DEFIANCE AROUND 920 AM CDT.
OAKLAND, AVOCA AND IRWIN AROUND 925 AM CDT.
OTHER LOCATIONS IMPACTED BY THESE SEVERE THUNDERSTORMS INCLUDE OLD TOWN PARK, PRAIRIE ROSE STATE PARK, FARM CREEK PUBLIC WILDLIFE AREA, MCCLELLAND, HANCOCK, BOTNA BEND PARK, TENNANT, MANTENO RECREATION AREA, NISHNA BEND RECREATION AREA AND PANAMA. THIS INCLUDES INTERSTATE 80 IN IOWA BETWEEN MILE MARKERS 31 AND 48.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.