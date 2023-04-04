(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning which includes SE Holt County until 9 p.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
DONIPHAN COUNTY IN NORTHEASTERN KANSAS...
ATCHISON COUNTY IN NORTHEASTERN KANSAS...
CENTRAL BUCHANAN COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
SOUTHEASTERN HOLT COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
NORTHWESTERN PLATTE COUNTY IN WEST CENTRAL MISSOURI...
SOUTHWESTERN ANDREW COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
* UNTIL 900 PM CDT.
* AT 817 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM HIGHLAND TO NEAR SILVER LAKE, MOVING EAST AT 50 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
ST. JOSEPH, ATCHISON, SAVANNAH, WATHENA, ELWOOD, HIGHLAND, TROY, COUNTRY CLUB VILLA, COUNTRY CLUB, EFFINGHAM, AMAZONIA, RUSHVILLE, LANCASTER, MUSCOTAH, DENTON, LEWIS AND CLARK VILLAGE, DONIPHAN, DE KALB, SEVERANCE AND FARMINGTON.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 40 AND 69.
INTERSTATE 229 BETWEEN MILE MARKERS 0 AND 14.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.