(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for SE Montgomery and NE Page counties until 7:45 p.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHEASTERN MONTGOMERY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
NORTHEASTERN PAGE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 745 PM CDT.
* AT 700 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 6 MILES SOUTH OF VILLISCA, OR 8 MILES NORTHEAST OF CLARINDA, MOVING NORTHEAST AT 45 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL REMAIN OVER MAINLY RURAL AREAS OF SOUTHEASTERN MONTGOMERY AND NORTHEASTERN PAGE COUNTIES, INCLUDING THE FOLLOWING LOCATIONS... HEPBURN AND HACKLEBARNEY WOODS COUNTY PARK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.
TO REPORT SEVERE WEATHER, CONTACT YOUR NEAREST LAW ENFORCEMENT AGENCY. THEY WILL SEND YOUR REPORT TO THE NATIONAL WEATHER SERVICE OFFICE IN OMAHA.