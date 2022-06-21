THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
CENTRAL DONIPHAN COUNTY IN NORTHEASTERN KANSAS... SOUTHEASTERN HOLT COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
* UNTIL 815 PM CDT.
* AT 724 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR HIGHLAND, MOVING EAST AT 20 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... WATHENA, HIGHLAND, TROY, DENTON, SEVERANCE, LEONA, IOWA POINT, FANNING AND BENDENA. THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 67 AND 69.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.