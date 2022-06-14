THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHEASTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 1045 PM CDT.
* AT 1010 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER OAKLAND, OR 20 MILES NORTHWEST OF RED OAK, MOVING NORTHEAST AT 35 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL REMAIN OVER MAINLY RURAL AREAS OF SOUTHEASTERN POTTAWATTAMIE COUNTY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.