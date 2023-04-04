(KMAland) -- A severe thunderstorm warning continues for southern Nodaway County until 7 p.m.
A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 700 PM CDT
FOR SOUTHERN NODAWAY COUNTY...
AT 640 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR MAITLAND, OR 10 MILES SOUTHWEST OF MARYVILLE, MOVING NORTHEAST AT 60 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...LAW ENFORCEMENT.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
MARYVILLE, RAVENWOOD, SKIDMORE, GRAHAM AND ARKOE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.