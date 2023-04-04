(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning which includes SE Nodaway and SW Worth counties until 9 p.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHWESTERN WORTH COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
WESTERN GENTRY COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
SOUTHEASTERN NODAWAY COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
NORTHERN ANDREW COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
* UNTIL 900 PM CDT.
* AT 820 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR MARYVILLE TO NEAR FILLMORE, MOVING NORTHEAST AT 45 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
MARYVILLE, STANBERRY, KING CITY, RAVENWOOD, FILLMORE, BARNARD, CONCEPTION JUNCTION, PARNELL, BOLCKOW, ROSENDALE, GUILFORD, CLYDE, GENTRY, ARKOE, REA AND CONCEPTION.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.