(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for parts of Union, Adams, Ringgold, Taylor and Adair counties until 7:45 p.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
UNION COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
EASTERN ADAMS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
WESTERN RINGGOLD COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
TAYLOR COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTH CENTRAL ADAIR COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 745 PM CDT.
* AT 701 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR BEDFORD MUNICIPAL AIRPORT, OR 6 MILES SOUTH OF BEDFORD, MOVING NORTHEAST AT 65 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
BEDFORD AROUND 705 PM CDT.
GRAVITY AND LAKE OF THREE FIRES STATE PARK AROUND 710 PM CDT.
SHARPSBURG AND CONWAY AROUND 715 PM CDT.
CLEARFIELD AROUND 720 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE LENOX, KENT, CRESTON, CROMWELL, CRESTON MUNICIPAL AIRPORT, GREEN VALLEY LAKE, ORIENT AND GREEN VALLEY LAKE STATE PARK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.