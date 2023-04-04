(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for parts of Union, Adams, Ringgold, Taylor and Adair counties until 8:45 p.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHERN MADISON COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
UNION COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
EASTERN ADAMS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
WESTERN RINGGOLD COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
TAYLOR COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHEASTERN ADAIR COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 845 PM CDT.
* AT 741 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM NEAR GREENFIELD MUNICIPAL AIRPORT TO 5 MILES
NORTHWEST OF HOPKINS, MOVING EAST AT 35 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* SEVERE THUNDERSTORMS WILL BE NEAR...
BEDFORD AND GRAVITY AROUND 800 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THESE SEVERE THUNDERSTORMS INCLUDE
LAKE OF THREE FIRES STATE PARK, CONWAY, BLOCKTON, CLEARFIELD, REDDING, MALOY, DELPHOS, BENTON AND DIAGONAL.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.